Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации
- РИА Новости
«Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек», — приводит его слова ТАСС.
Трутнев отметил, что в отряд войдут мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта.
По его словам, после соревнований добровольцев отправят на подготовку, а потом в зону СВО.
«Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение», — добавил Трутнев.
Пресс-служба аппарата Трутнева уточнила, что в состав отряда вошли 98 добровольцев.
В октябре стало известно, что в России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.