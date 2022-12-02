Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации

Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев численностью более 90 человек с целью участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек», — приводит его слова ТАСС.

Трутнев отметил, что в отряд войдут мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта.

По его словам, после соревнований добровольцев отправят на подготовку, а потом в зону СВО.

«Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение», — добавил Трутнев.

Пресс-служба аппарата Трутнева уточнила, что в состав отряда вошли 98 добровольцев.

В октябре стало известно, что в России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.