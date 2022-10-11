РИА Новости: в России могут создать отряды спортсменов-добровольцев для СВО

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

Предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, сообщает РИА Новости.

На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.

Уточняется, что, если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее саночник Владислав Антонов не получил бронь от мобилизации.