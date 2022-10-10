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Саночник Антонов не получил бронь от мобилизации

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Серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Владислав Антонов ещё не получил бронь от мобилизации.
Саночник Антонов не получил бронь от мобилизации
  • РИА Новости

«Военком ждёт, чтобы к ним поступила информация по Антонову из вышестоящей инстанции. Его нет в списке поступивших в военкомат спортсменов, имеющих право на бронь от призыва», — цитирует начальника сборной России по санному спорту Артёма Петракова РИА Новости.

31-летний Антонов выступает в двухместном экипаже с Александром Денисьевым. Спортсмены являются серебряными призёрами Олимпиады 2014 года в Сочи, двукратными чемпионами Европы, а также победителями и призёрами чемпионатов мира.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей Первой и Второй лиги.

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