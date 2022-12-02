Из Каховки перевезут лежачих и маломобильных граждан в целях безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Каховского муниципального образования.
Перевозить будут «лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района».
«В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», — сказано в сообщении.
25 ноября шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ.
21 ноября жителей призвали срочно покинуть Каховский район Херсонской области.