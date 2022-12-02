Из Каховки перевезут лежачих и маломобильных граждан в целях безопасности

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В Херсонской области 3 декабря начнут перевозить из Каховки маломобильных жителей, так как город находится в зоне обстрелов со стороны артиллерии ВСУ.
Из Каховки перевезут лежачих и маломобильных граждан в целях безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Каховского муниципального образования.

Перевозить будут «лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района».

«В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», — сказано в сообщении.

25 ноября шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ.

21 ноября жителей призвали срочно покинуть Каховский район Херсонской области.

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