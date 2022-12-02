ВС России подавили две огневые позиции украинских РСЗО «Град» в Харьковской области

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RT
В Минобороны России заявили, что российские ВС подавили две огневые позиции украинских РСЗО «Град» в Харьковской области.
ВС России подавили две огневые позиции украинских РСЗО «Град» в Харьковской области
  • РИА Новости

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесён удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населённого пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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