В Минобороны России заявили об отражении контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны России.
В Минобороны России заявили об отражении контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска уничтожили до 50 украинских военных, один танк и три БТР.

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.

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