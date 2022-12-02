В Минобороны России заявили об отражении контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
«На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска уничтожили до 50 украинских военных, один танк и три БТР.
Ранее в Минобороны заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.