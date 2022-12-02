В Минобороны России заявили об отражении контратак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска уничтожили до 50 украинских военных, один танк и три БТР.

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.