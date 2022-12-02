«Пул Первого»: Путин и Лукашенко обсудили международную повестку и сотрудничество

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Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили международную повестку и совместное сотрудничество, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Пул Первого»: Путин и Лукашенко обсудили международную повестку и сотрудничество
  • РИА Новости

«Главы государств обсудили повестку предстоящего в Кыргызстане саммита Евразийского экономического союза», — сказано в сообщении.

Путин и Лукашенко также обсудили такие вопросы двустороннего взаимодействия, как импортозамещение, реализация союзных программ и сотрудничество в гуманитарной сфере, пишет канал.

Кроме того, уточняется, что они договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых учёных Белоруссии и России.

По имеющимся данным, лидеры двух стран договорились провести встречу в декабре. В пресс-службе Кремля эту информацию пока не подтвердили.

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