«Пул Первого»: Путин и Лукашенко обсудили международную повестку и сотрудничество
- РИА Новости
«Главы государств обсудили повестку предстоящего в Кыргызстане саммита Евразийского экономического союза», — сказано в сообщении.
Путин и Лукашенко также обсудили такие вопросы двустороннего взаимодействия, как импортозамещение, реализация союзных программ и сотрудничество в гуманитарной сфере, пишет канал.
Кроме того, уточняется, что они договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых учёных Белоруссии и России.
По имеющимся данным, лидеры двух стран договорились провести встречу в декабре. В пресс-службе Кремля эту информацию пока не подтвердили.