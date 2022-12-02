Белорусские силовики перехватили направлявшийся с украинской стороны разведывательный БЛА

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Белорусские силовики перехватили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии. БПЛА не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.
Белорусские силовики перехватили направлявшийся с украинской стороны разведывательный БЛА
  • РИА Новости

«Вчера, 1 декабря, в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооружённых сил обнаружили квадрокоптер», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории.

«С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — отметили в комитете.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее на совещании по вопросам обороны республики заявил, что все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи границы.

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