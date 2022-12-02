Военные США изменили уровень присутствия в Литве со сдерживания на боевой

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Американские военные, находящиеся в Литве, меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой. Это является «реакцией на ситуацию», сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире LRT.
Военные США изменили уровень присутствия в Литве со сдерживания на боевой
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«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Эта перестройка произведена «с учётом оценки военных угроз», добавил он.

«Средства сдерживания демонстрировали, что американское присутствие тактически может видоизмениться, что сейчас и сделано», — добавил Рупшис.

Агентство напоминает, что в Литве дислоцирован ротационный батальон армии США. В его составе находятся около 500 солдат и офицеров.

Также в Литву переброшены 155-мм самоходные гаубицы M109A6 Paladin, танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортёры M1068A3.

Как стало известно ранее, французская армия разместит в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны пространства над балтийскими странами.

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