Глава Минобороны Резников заявил, что Украина ведёт переговоры о поставках ракет для С-300
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Он сообщил, что у Украины нет производства ракет для таких систем, поэтому используются резервы.
«Персонально со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении тоже есть С-300, мы ведём переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов», — приводит РИА Новости заявление Резникова по итогам переговоров с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.