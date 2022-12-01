Глава Минобороны Резников заявил, что Украина ведёт переговоры о поставках ракет для С-300

Украинские власти ведут переговоры с западными странами о поставках снарядов для системы противовоздушной обороны С-300. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он сообщил, что у Украины нет производства ракет для таких систем, поэтому используются резервы.

«Персонально со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении тоже есть С-300, мы ведём переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов», — приводит РИА Новости заявление Резникова по итогам переговоров с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.