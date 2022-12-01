Медведев отреагировал на призыв секретаря СНБО Украины «уничтожить» Россию
- РИА Новости
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По словам Медведева, нет смысла отвечать симметрично на этот бред и «тем более говорить что-то про уничтожение Украины».
«Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — сказал зампред российского Совбеза.
Ранее Данилов заявил, что считает необходимым «уничтожить» Россию.
Также он назвал переговоры между Киевом и Москвой «недостойными».
В Кремле до этого отмечали, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.