Секретарь СНБО Украины Данилов призвал «уничтожить» Россию
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«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — приводит РИА Новости его слова на Киевском форуме безопасности.
Данилов добавил, что переговоры с «варварами» являются недостойными украинского народа.
Ранее в Кремле отмечали, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.
Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Москва не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать другую сторону.