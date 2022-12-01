Секретарь СНБО Украины Данилов призвал «уничтожить» Россию

Короткая ссылка
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает необходимым «уничтожить» Россию. По его словам, переговоры между Киевом и Москвой являются «недостойными».
Секретарь СНБО Украины Данилов призвал «уничтожить» Россию
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — приводит РИА Новости его слова на Киевском форуме безопасности.

Данилов добавил, что переговоры с «варварами» являются недостойными украинского народа.

Ранее в Кремле отмечали, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Москва не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать другую сторону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить