Секретарь СНБО Украины Данилов призвал «уничтожить» Россию

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает необходимым «уничтожить» Россию. По его словам, переговоры между Киевом и Москвой являются «недостойными».

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — приводит РИА Новости его слова на Киевском форуме безопасности.

Данилов добавил, что переговоры с «варварами» являются недостойными украинского народа.

Ранее в Кремле отмечали, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Москва не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать другую сторону.