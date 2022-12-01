В ГД назвали политическим самоубийством заявление главы СНБО о необходимости «уничтожить» Россию
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«Данилов, видимо, не отдаёт себе отчёта, что именно эта логика привела Украину к краху. Планомерное уничтожение Донбасса, накачивание военных мускулов, срыв Минских соглашений — это был восьмилетний курс Киева, который привёл Украину к войне», — считает депутат.
По его словам, «угрозы «уничтожить» Россию — это продолжение политического самоубийства».
«Выбор сделан не нами. Но табуретку из-под ног фашистского режима мы точно выбьем», — заключил Морозов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает необходимым «уничтожить» Россию. По его словам, переговоры между Киевом и Москвой являются «недостойными».