В ГД назвали политическим самоубийством заявление главы СНБО о необходимости «уничтожить» Россию

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы СНБО Алексея Данилова о необходимости «уничтожить» Россию.
В ГД назвали политическим самоубийством заявление главы СНБО о необходимости «уничтожить» Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Данилов, видимо, не отдаёт себе отчёта, что именно эта логика привела Украину к краху. Планомерное уничтожение Донбасса, накачивание военных мускулов, срыв Минских соглашений — это был восьмилетний курс Киева, который привёл Украину к войне», — считает депутат.

По его словам, «угрозы «уничтожить» Россию — это продолжение политического самоубийства».

«Выбор сделан не нами. Но табуретку из-под ног фашистского режима мы точно выбьем», — заключил Морозов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает необходимым «уничтожить» Россию. По его словам, переговоры между Киевом и Москвой являются «недостойными».

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