Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных

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С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военных, сообщило Минобороны России. Освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных
  • РИА Новости

«Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в министерстве.

Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

25 ноября Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «9 × 9».

23 ноября в Минобороны России сообщили о возвращении с территории Украины 35 российских военных.

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