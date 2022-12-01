Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных
- РИА Новости
«Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в министерстве.
Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
25 ноября Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «9 × 9».
23 ноября в Минобороны России сообщили о возвращении с территории Украины 35 российских военных.