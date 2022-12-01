Лавров: Путин и Лукашенко уделяют внимание планам по совместному военному строительству
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«Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка, и у неё есть сухопутная составляющая, воздушная составляющая, наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что Москва будет полагаться на возможности Союзного государства.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.