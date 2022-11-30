Сальдо заявил, что в Херсоне украинские националисты ищут помогавших проводить референдум

Короткая ссылка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские националисты ищут на правобережной части Херсонской области людей, которые принимали участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России.
Сальдо заявил, что в Херсоне украинские националисты ищут помогавших проводить референдум
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все нацотряды (Киева. — RT) ведут проверку. Они ищут тех, кто помогал проводить референдум», — сказал он.

По словам Сальдо, в Херсоне в целом осуществляется проверка тех, «которых поголовно считают предателями».

Ранее стало известно, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части Херсонской области.

14 ноября агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить