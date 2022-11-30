Сальдо заявил, что в Херсоне украинские националисты ищут помогавших проводить референдум

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские националисты ищут на правобережной части Херсонской области людей, которые принимали участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России.

«По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все нацотряды (Киева. — RT) ведут проверку. Они ищут тех, кто помогал проводить референдум», — сказал он.

По словам Сальдо, в Херсоне в целом осуществляется проверка тех, «которых поголовно считают предателями».

Ранее стало известно, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части Херсонской области.

14 ноября агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».