В Полтавской и Сумской областях Украины введены аварийные графики отключения электричества

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На Украине в Полтавской и Сумской областях помимо почасовых отключений электричества дополнительно введены в действие аварийные графики.
В Полтавской и Сумской областях Украины введены аварийные графики отключения электричества
  • AP

Об этом сообщили главы Полтавской и Сумской военных администраций Дмитрий Лунин и Дмитрий Живицкий в Telegram.

По словам Живицкого, данное решение продиктовано дефицитом мощности в энергетической системе региона.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры и ЛЭП в Сумской области получили повреждения в результате обстрелов.

Также сообщалось, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области.

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