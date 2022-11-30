В Полтавской и Сумской областях Украины введены аварийные графики отключения электричества

На Украине в Полтавской и Сумской областях помимо почасовых отключений электричества дополнительно введены в действие аварийные графики.

Об этом сообщили главы Полтавской и Сумской военных администраций Дмитрий Лунин и Дмитрий Живицкий в Telegram.

По словам Живицкого, данное решение продиктовано дефицитом мощности в энергетической системе региона.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры и ЛЭП в Сумской области получили повреждения в результате обстрелов.

Также сообщалось, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области.