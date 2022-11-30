В Полтавской и Сумской областях Украины введены аварийные графики отключения электричества
- AP
Об этом сообщили главы Полтавской и Сумской военных администраций Дмитрий Лунин и Дмитрий Живицкий в Telegram.
По словам Живицкого, данное решение продиктовано дефицитом мощности в энергетической системе региона.
Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры и ЛЭП в Сумской области получили повреждения в результате обстрелов.
Также сообщалось, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области.