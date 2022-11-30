Полковник Шиц рассказал, как российский танкист чудом спасся из горящего танка

Российский танкист в ходе спецоперации на Украине чудом спасся из горящего танка и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом в беседе с RT рассказал его командир полковник ВС России Иван Шиц.

Шиц рассказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитого танка не удалось, все решили, что он погиб, но через сутки он вернулся на российские позиции.

По словам полковника, спасшийся танкист поделился, что в горящей машине несколько раз терял сознание из-за дыма, а украинские войска начали по нему стрелять гранатами.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — сказал Шиц.

Ранее РИА Новости сообщало, что российский танк во время боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой.