Полковник Шиц рассказал, как российский танкист чудом спасся из горящего танка

Короткая ссылка
Российский танкист в ходе спецоперации на Украине чудом спасся из горящего танка и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом в беседе с RT рассказал его командир полковник ВС России Иван Шиц.

Шиц рассказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитого танка не удалось, все решили, что он погиб, но через сутки он вернулся на российские позиции.

По словам полковника, спасшийся танкист поделился, что в горящей машине несколько раз терял сознание из-за дыма, а украинские войска начали по нему стрелять гранатами. 

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — сказал Шиц.

Ранее РИА Новости сообщало, что российский танк во время боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить