РИА Новости: российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
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Как уточняется, оператор БПЛА из подразделения разведки «Шторм» 1-й Славянской бригады НМ ДНР засёк, что украинское подразделение с техникой зашло в Водяное и заняло два здания.
ВСУ загнали бронетехнику в гараж одного из домов, а в другом расположились сами.
Данные об их расположении передали танковому экипажу, который открыл точный огонь по противнику.
На видео танк одним из выстрелов попадает в гараж, а затем переносит огонь на здание с укрывшимся личным составом ВСУ.
В расположении украинской пехоты после этого происходит взрыв, вероятно, от детонации боекомплекта, пишет агентство.