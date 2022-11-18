Узнать больше

РИА Новости: российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных

Короткая ссылка
Российский танк во время боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.
РИА Новости: российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
  • РИА Новости

Как уточняется, оператор БПЛА из подразделения разведки «Шторм» 1-й Славянской бригады НМ ДНР засёк, что украинское подразделение с техникой зашло в Водяное и заняло два здания.

ВСУ загнали бронетехнику в гараж одного из домов, а в другом расположились сами.

Данные об их расположении передали танковому экипажу, который открыл точный огонь по противнику.

На видео танк одним из выстрелов попадает в гараж, а затем переносит огонь на здание с укрывшимся личным составом ВСУ.

В расположении украинской пехоты после этого происходит взрыв, вероятно, от детонации боекомплекта, пишет агентство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить