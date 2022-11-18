РИА Новости: российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных

Российский танк во время боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.

Как уточняется, оператор БПЛА из подразделения разведки «Шторм» 1-й Славянской бригады НМ ДНР засёк, что украинское подразделение с техникой зашло в Водяное и заняло два здания.

ВСУ загнали бронетехнику в гараж одного из домов, а в другом расположились сами.

Данные об их расположении передали танковому экипажу, который открыл точный огонь по противнику.

На видео танк одним из выстрелов попадает в гараж, а затем переносит огонь на здание с укрывшимся личным составом ВСУ.

В расположении украинской пехоты после этого происходит взрыв, вероятно, от детонации боекомплекта, пишет агентство.