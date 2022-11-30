АвтоВАЗ объяснил, почему автомобили LADA в Казахстане дешевле российских
- РИА Новости
Как информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании, автомобили LADA, которые сейчас продаются казахстанскими дилерами, были поставлены в Казахстан ещё в I квартале 2022 года.
В компании объяснили, что эти машины были произведены при другом курсе валюты и при более низкой стоимости автокомпонентов.
Также в АвтоВАЗе заявили, что компания никак не влияет на ценовую политику дилеров в Казахстане.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании произвести более 400 тыс. автомобилей в следующем году.