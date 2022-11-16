Глава АвтоВАЗа сообщил, что компания произведёт более 400 тысяч машин в следующем году
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, Соколов сообщил в кулуарах форума «Транспорт России».
«Мы выходим на более осторожные оценки именно платёжеспособного объёма производства, с точки зрения потребления, — чуть более 400 тыс. авто», — сказал он.
По словам Соколова, у АвтоВАЗа есть все возможности выйти на производственный план, который позволил бы компании выпустить 500 тыс. машин в годовом исчислении.
В октябре Соколов сообщил, что возобновление производства Lada Vesta намечено на март 2023 года.