Глава АвтоВАЗа сообщил, что компания произведёт более 400 тысяч машин в следующем году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании произвести более 400 тыс. автомобилей в следующем году.

Об этом, как пишет ТАСС, Соколов сообщил в кулуарах форума «Транспорт России».

«Мы выходим на более осторожные оценки именно платёжеспособного объёма производства, с точки зрения потребления, — чуть более 400 тыс. авто», — сказал он.

По словам Соколова, у АвтоВАЗа есть все возможности выйти на производственный план, который позволил бы компании выпустить 500 тыс. машин в годовом исчислении.

В октябре Соколов сообщил, что возобновление производства Lada Vesta намечено на март 2023 года.