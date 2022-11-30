Рогов сообщил об уничтожении 100 боевиков ВСУ в Запорожской области

При попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области уничтожены более 100 боевиков ВСУ.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил, что, по предварительным данным, было также уничтожено десять единиц техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов для HIMARS.