Рогов сообщил об уничтожении 100 боевиков ВСУ в Запорожской области

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При попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области уничтожены более 100 боевиков ВСУ.
Рогов сообщил об уничтожении 100 боевиков ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил, что, по предварительным данным, было также уничтожено десять единиц техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов для HIMARS.

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