Посольство России предложило Латвии снести памятники латышским классикам за знание русского

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Посольство России в Риге прокомментировало петицию о сносе памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Посольство России предложило Латвии снести памятники латышским классикам за знание русского
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«Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель памятника Свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке», — говорится в комментарии в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство также напомнило, что «много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс».

«Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в чёрный список и этих общественных деятелей, а также снести посвящённые им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности», — отметили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России высказала мнение, что некоторые польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ, другие — за деньги коллективного Запада.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада.

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