Посольство России предложило Латвии снести памятники латышским классикам за знание русского

Посольство России в Риге прокомментировало петицию о сносе памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

«Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель памятника Свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке», — говорится в комментарии в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство также напомнило, что «много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс».

«Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в чёрный список и этих общественных деятелей, а также снести посвящённые им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности», — отметили в посольстве.

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