Глава МИД Латвии призвал не бояться и разрешить Украине бить по аэродромам России
- AP
Такое мнение он выразил в разговоре с Bloomberg.
«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда проводятся операции (России. — RT)», — сказал латвийский министр.
Как пишет агентство, он добавил, что «союзникам не стоит бояться».
В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше ВС России будут «отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза».