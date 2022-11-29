Глава МИД Латвии призвал не бояться и разрешить Украине бить по аэродромам России

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России и заверил, что союзникам и Киеву «не нужно бояться эскалации».
Глава МИД Латвии призвал не бояться и разрешить Украине бить по аэродромам России
  • AP

Такое мнение он выразил в разговоре с Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда проводятся операции (России. — RT)», — сказал латвийский министр.

Как пишет агентство, он добавил, что «союзникам не стоит бояться».

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше ВС России будут «отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза».

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