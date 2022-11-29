В СК Белоруссии заявили о значительном снижении активности экстремистов в стране
- AP
Об этом он сказал после доклада президенту страны.
«Активность экстремистов значительно упала», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что если в 2020–2021 годах многие преступления относились к уличным, то «на сегодняшний день вся преступность ушла в виртуальное пространство, ушла в интернет».
В октябре Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.