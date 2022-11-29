В СК Белоруссии заявили о значительном снижении активности экстремистов в стране

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил о значительном снижении активности экстремистов в стране.

Об этом он сказал после доклада президенту страны.

«Активность экстремистов значительно упала», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что если в 2020–2021 годах многие преступления относились к уличным, то «на сегодняшний день вся преступность ушла в виртуальное пространство, ушла в интернет».

В октябре Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.