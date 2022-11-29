Советник Сальдо Малькевич: украинские войска готовят Херсон «под списание»
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По его словам, у местных жителей захватывают дома, в городе строят оборонительные укрепления.
«То есть Херсон фактически уходит у них «под списание», — цитирует его ТАСС
Малькевич считает, что ВСУ рассматривают Херсон не как город, а «именно как большую военную базу».
Также он заявил, что местные жители покидают Херсон, поскольку там практически нет воды и света. Малькевич уточнил, что горожане «видят, что их собираются использовать как живой щит, ими собираются прикрываться».
Ранее администрация Херсона заявила, что киевские власти довели город до гуманитарной катастрофы.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.
11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.