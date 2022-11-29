Советник Сальдо Малькевич: украинские войска готовят Херсон «под списание»

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Советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил, что украинские войска готовят Херсон «под списание».
Советник Сальдо Малькевич: украинские войска готовят Херсон «под списание»
  • AP
  • © Francisco Seco

По его словам, у местных жителей захватывают дома, в городе строят оборонительные укрепления. 

«То есть Херсон фактически уходит у них «под списание», — цитирует его ТАСС

Малькевич считает, что ВСУ рассматривают Херсон не как город, а «именно как большую военную базу».

Также он заявил, что местные жители покидают Херсон, поскольку там практически нет воды и света. Малькевич уточнил, что горожане «видят, что их собираются использовать как живой щит, ими собираются прикрываться».

Ранее администрация Херсона заявила, что киевские власти довели город до гуманитарной катастрофы.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.

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