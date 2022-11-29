Госбюро Украины заявило о задержании заммэра Херсона за «коллаборационизм»
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Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ГБР.
Отмечается, что заммэра сотрудничал с российскими властями.
«Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме», — заявили в бюро.
Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме в отношении главы Минздрава Крыма.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
5 октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.