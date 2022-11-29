Госбюро Украины заявило о задержании заммэра Херсона за «коллаборационизм»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании заммэра Херсона за «коллаборационизм». Имя задержанного не называется.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ГБР.

Отмечается, что заммэра сотрудничал с российскими властями.

«Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме», — заявили в бюро.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме в отношении главы Минздрава Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

5 октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.