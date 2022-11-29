Госбюро Украины заявило о задержании заммэра Херсона за «коллаборационизм»

Короткая ссылка
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании заммэра Херсона за «коллаборационизм». Имя задержанного не называется.
Госбюро Украины заявило о задержании заммэра Херсона за «коллаборационизм»
  • Gettyimages.ru
  • © Valentyn Semenov / EyeEm

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ГБР. 

Отмечается, что заммэра сотрудничал с российскими властями. 

«Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме», — заявили в бюро.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в коллаборационизме в отношении главы Минздрава Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

5 октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить