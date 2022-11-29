Полковник США Макгрегор: Зеленский может стать жертвой националистов

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать жертвой украинских националистов.

Подобный прогноз Макгрегор обосновывает тем, что Зеленский следует прямым приказам из Белого дома, а там ему рано или поздно скажут, что «игра окончена» и пора «смириться с действительностью» после чего последуют переговоры с неизбежными территориальными уступками со стороны Украины.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим полковник подчеркнул, что, конечно, он не может знать, что так будет наверняка, но это, по его мнению, «было бы очевидным исходом».

Также Макгрегор предрёк Европе новый миграционный удар со стороны украинских беженцев, так как из-за проблем с энергетикой Украина уже находится на грани коллапса.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.