В МО России сообщили о провалившемся наступлении ВСУ на Краснолиманском направлении

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Украинские войска предприняли безуспешную попытку атаки силами ротной тактической группы в направлении населённого пункта Червонопоповка ЛНР, заявили в Минобороны России.
В МО России сообщили о провалившемся наступлении ВСУ на Краснолиманском направлении
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

ВС России также предотвратили попытку атаки ВСУ на Купянском направлении, украинская армия потеряла более 30 солдат убитыми.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.

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