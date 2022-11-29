В МО России сообщили о провалившемся наступлении ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска предприняли безуспешную попытку атаки силами ротной тактической группы в направлении населённого пункта Червонопоповка ЛНР, заявили в Минобороны России.

«Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

ВС России также предотвратили попытку атаки ВСУ на Купянском направлении, украинская армия потеряла более 30 солдат убитыми.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.