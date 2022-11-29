Российские подразделения предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении

ВС России предотвратили попытку атаки ВСУ на Купянском направлении, украинская армия потеряла более 30 солдат убитыми.

«В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска... Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны России.

В результате огневого поражения противник отошёл на исходные позиции и потерял две бронированные машины и два пикапа.

Также российские войска продолжают наступление на Донецком направлении.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.