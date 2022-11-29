Российские подразделения предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении

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ВС России предотвратили попытку атаки ВСУ на Купянском направлении, украинская армия потеряла более 30 солдат убитыми.
Российские подразделения предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска... Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны России.

В результате огневого поражения противник отошёл на исходные позиции и потерял две бронированные машины и два пикапа.

Также российские войска продолжают наступление на Донецком направлении.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.

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