Российские подразделения предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска... Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны России.
В результате огневого поражения противник отошёл на исходные позиции и потерял две бронированные машины и два пикапа.
Также российские войска продолжают наступление на Донецком направлении.
Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.