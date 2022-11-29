Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщается на онлайн-карте воздушных тревог Минцифры Украины.

Накануне вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Полтаве. 

Также сообщалось о воздушной тревоге в Кировоградской и Николаевской областях.

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