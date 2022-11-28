Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Николаевской области, сообщают украинские СМИ.

AFP

«В ряде областей — воздушная тревога», — пишет «СТРАНА.ua». Также сообщается о «взрывах в Херсоне». Ранее мэр украинского города Ровно Александр Третяк сообщил, что центр города обесточен, а движение троллейбусов приостановлено.