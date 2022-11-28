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Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Николаевской области, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины
  • AFP

«В ряде областей — воздушная тревога», — пишет «СТРАНА.ua».

Также сообщается о «взрывах в Херсоне».

Ранее мэр украинского города Ровно Александр Третяк сообщил, что центр города обесточен, а движение троллейбусов приостановлено.

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