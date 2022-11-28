Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Николаевской области, сообщают украинские СМИ.
- AFP
«В ряде областей — воздушная тревога», — пишет «СТРАНА.ua».
Также сообщается о «взрывах в Херсоне».
Ранее мэр украинского города Ровно Александр Третяк сообщил, что центр города обесточен, а движение троллейбусов приостановлено.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен