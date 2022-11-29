Столтенберг: НАТО изучает возможность поставок Украине новых систем ПВО
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Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, страны НАТО готовы «помогать Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, а также предоставить больше систем ПВО».
Также Столтенберг заявил, что изучается возможность обеспечить обслуживание уже переданных Киеву систем.
Ранее австрийский эксперт Герхард Манготт заявил в интервью Deutschlandfunk, что удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО.