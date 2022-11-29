Столтенберг: НАТО изучает возможность поставок Украине новых систем ПВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность поставок Украине новых систем ПВО.

Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, страны НАТО готовы «помогать Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, а также предоставить больше систем ПВО».

Также Столтенберг заявил, что изучается возможность обеспечить обслуживание уже переданных Киеву систем.

Ранее австрийский эксперт Герхард Манготт заявил в интервью Deutschlandfunk, что удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО.