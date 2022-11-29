В Белоруссии заявили, что республика согласует с Россией тарифы на транзит нефти

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Компании России и Белоруссии должны согласовать тарифы на транзит российской нефти на 2023 год до 25 декабря, заявили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ).
В Белоруссии заявили, что республика согласует с Россией тарифы на транзит нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee

«Организации трубопроводного транспорта Республики Беларусь и транспортная организация Российской Федерации согласовывают проектные величины тарифов в срок до 25 декабря», — напомнили в ведомстве РИА Новости.

Уточняется, что переговоры о величине индексации тарифов ещё не завершены, однако в МАРТ не располагают информацией о деталях диалога.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» получила от Белоруссии обращение, в котором она просит об увеличении тарифа на транзит нефти на 39% с 1 января 2023 года в связи с ожиданием падения грузооборота по системе страны в два раза.

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