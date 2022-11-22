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«Транснефть» получила от Белоруссии обращение об увеличении тарифа на транзит на 39%

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«Транснефть» получила от Белоруссии обращение, в котором она просит об увеличении тарифа на транзит нефти на 39% с 1 января 2023 года в связи с ожиданием падения грузооборота по системе страны в два раза.
«Транснефть» получила от Белоруссии обращение об увеличении тарифа на транзит на 39%
  • AP
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Мы получили соответствующее письмо от наших белорусских коллег, где они просят об увеличении тарифа на 39% с обоснованием того, что они ожидают падения грузооборота по их системе с будущего года в два раза», — сказал он агентству.

Также накануне стало известно, что украинский оператор системы магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» направил «Транснефти» обращение о повышении тарифа на транзит российской нефти через украинскую территорию.

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