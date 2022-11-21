«Транснефть» получила от Украины обращение о повышении тарифа на транзит нефти

Украинский оператор системы магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» направил российской «Транснефти» обращение о повышении тарифа на транзит российской нефти через украинскую территорию. Российская компания в настоящее время изучает эти предложения.

Об этом сообщил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Мы получили обращение от «Укртранснафты». Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы России — ФАС и Минэнерго», — сказал он.

Как писало агентство Bloomberg, Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу на €2,1 за тонну — до €13,6.