«Транснефть» получила от Украины обращение о повышении тарифа на транзит нефти
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Об этом сообщил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Мы получили обращение от «Укртранснафты». Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы России — ФАС и Минэнерго», — сказал он.
Как писало агентство Bloomberg, Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу на €2,1 за тонну — до €13,6.