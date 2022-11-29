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Пушилин заявил, что Угледар будет освобождён «совсем скоро»

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Угледар будет «совсем скоро» освобождён в ходе спецоперации, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».
Пушилин заявил, что Угледар будет освобождён «совсем скоро»
  • РИА Новости

«У нас абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар будет совсем скоро освобождён», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин пояснил, что таким образом появится возможность выхода на Краматорск и Славянск.

Ранее сообщалось, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».

Также в Минобороны сообщали, что российская армия отразила атаки украинских военных на Донецком направлении.

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