Пушилин заявил, что Угледар будет освобождён «совсем скоро»
- РИА Новости
«У нас абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар будет совсем скоро освобождён», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин пояснил, что таким образом появится возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Ранее сообщалось, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».
Также в Минобороны сообщали, что российская армия отразила атаки украинских военных на Донецком направлении.