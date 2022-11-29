Дандыкин: удары по железнодорожным узлам влияют на положение дел на линии соприкосновения

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что удары по железнодорожным узлам влияют на положение дел непосредственно на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

Об этом пишут «Известия».

«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения», — сказал он.

Дандыкин добавил, что это не даёт украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, подвозить боеприпасы.

По словам эксперта, логистика ВСУ серьёзно затруднена проблемами с электроснабжением железной дороги.

«Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину», — отметил Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС нанесли удар по 17-й танковой бригаде ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт.