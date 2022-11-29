Майор ВДВ: раненые десантники продолжали выполнять задачи в начале спецоперации

Майор ВДВ Денис Черняков в интервью, опубликованном Министерством обороны, сообщил, что раненые российские десантники продолжали выполнять задачи в начале СВО.

Он рассказал о моменте, когда пункт управления, где он был, подвергся артиллерийскому обстрелу и велась корректировка артиллерии.

«Личный состав получал как осколочные, так и огнестрельные ранения, сразу же оказывалась первая медицинская помощь — эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу», — цитирует майора РИА Новости.

Черняков также отметил, что в одной из первых задач СВО по захвату и удержанию одного из стратегических объектов российские военнослужащие самостоятельно осуществляли подвоз боекомплекта на трофейном автомобиле противника, так как амуницию тогда «доставляли только по воздуху».

Ранее президент России Владимир Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями.

8 ноября министр обороны России Сергей Шойгу, проинспектировав командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи СВО, вручил военным за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества, а также другие государственные награды.