Вучич: действия российских военных на Украине стали эффективнее
В интервью телеканалу Pink TV он заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине закончится нескоро.
Президент сказал, что, когда многие предсказывали скорый исход конфликта в пользу украинской стороны, российские военные «стали успешнее участвовать в боевых действиях».
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ситуацию с Артёмовском сложной, однако подчеркнул, что российские войска, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперёд.