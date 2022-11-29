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Вучич: действия российских военных на Украине стали эффективнее

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Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что российские военные стали более эффективно действовать в рамках СВО на Украине.

В интервью телеканалу Pink TV он заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине закончится нескоро.

Президент сказал, что, когда многие предсказывали скорый исход конфликта в пользу украинской стороны, российские военные «стали успешнее участвовать в боевых действиях».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ситуацию с Артёмовском сложной, однако подчеркнул, что российские войска, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперёд.

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