Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что российские военные стали более эффективно действовать в рамках СВО на Украине.

В интервью телеканалу Pink TV он заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине закончится нескоро.

Президент сказал, что, когда многие предсказывали скорый исход конфликта в пользу украинской стороны, российские военные «стали успешнее участвовать в боевых действиях».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ситуацию с Артёмовском сложной, однако подчеркнул, что российские войска, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперёд.