Узнать больше

Пушилин: российские войска близки к оперативному окружению Артёмовска в ДНР

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артёмовска в ДНР.
Пушилин: российские войска близки к оперативному окружению Артёмовска в ДНР
  • AP

Он назвал ситуацию с Артёмовском сложной, однако подчеркнул, что российские войска, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперёд.

Пушилин отметил, что «есть успех ещё и в окрестностях самого Артёмовска». 

«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», — цитирует его РИА Новости.

Также он рассказал, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери при попытке контратаковать на Угледарском направлении.

До этого Пушилин сообщил о продвижении российских войск почти по всей линии фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить