Пушилин: российские войска близки к оперативному окружению Артёмовска в ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артёмовска в ДНР.

Он назвал ситуацию с Артёмовском сложной, однако подчеркнул, что российские войска, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперёд.

Пушилин отметил, что «есть успех ещё и в окрестностях самого Артёмовска».

«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», — цитирует его РИА Новости.

Также он рассказал, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери при попытке контратаковать на Угледарском направлении.

До этого Пушилин сообщил о продвижении российских войск почти по всей линии фронта.