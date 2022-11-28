Пушилин: российские войска близки к оперативному окружению Артёмовска в ДНР
- AP
Он назвал ситуацию с Артёмовском сложной, однако подчеркнул, что российские войска, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперёд.
Пушилин отметил, что «есть успех ещё и в окрестностях самого Артёмовска».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», — цитирует его РИА Новости.
Также он рассказал, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери при попытке контратаковать на Угледарском направлении.
До этого Пушилин сообщил о продвижении российских войск почти по всей линии фронта.