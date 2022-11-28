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Секретарь СНБО Данилов попросил поставить Киеву ракеты с дальностью более 800 км

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил поставить Киеву ракеты с дальностью действия более 800 км.
Секретарь СНБО Данилов попросил поставить Киеву ракеты с дальностью более 800 км
  • РИА Новости

Об этом он написал в Twitter.

Данилов считает, что поставка таких ракет будет «лучшим решением энергетической проблемы Украины».

Ранее глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ракетные удары России по украинской инфраструктуре продемонстрировали способность Москвы уничтожить Украину за короткий срок без применения ядерного оружия.

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