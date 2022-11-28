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Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими военными Ворошиловского района города погиб мирный житель.
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Ранее стало известно, что ВСУ повредили детский сад при обстреле Донецка. Погибли люди, включая одного подростка.

До этого в ДНР сообщили о гибели трёх человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ.

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