Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими военными Ворошиловского района города погиб мирный житель.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Ранее стало известно, что ВСУ повредили детский сад при обстреле Донецка. Погибли люди, включая одного подростка.
До этого в ДНР сообщили о гибели трёх человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ.
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