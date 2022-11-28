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Мишустин уверен, что Россия и Казахстан выйдут на рекордный товарооборот до конца 2022 года

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Казахстан смогут выйти на рекордные показатели в сфере торговли до конца 2022 года.
Мишустин уверен, что Россия и Казахстан выйдут на рекордный товарооборот до конца 2022 года
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Мишустин отметил рост товарооборота двух стран в январе — октябре текущего года на более чем 10%. 

Товарооборот составил более $22 млрд, что является рекордом, добавил российский премьер.

«При сохранении этой тенденции до конца года, уверен, что мы выйдем на новые рекордные показатели по объёму взаимодействия в нашей взаимной торговле», — приводит его слова ТАСС.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году по сравнению с 2020-м, превысив $8 млрд.

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