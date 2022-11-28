В МИД Армении сообщили, что Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору
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По его словам, армянская сторона получила ответ в воскресенье, 27 ноября.
«Так что обсуждения продолжаются», — цитирует его РИА Новости.
Мирзоян добавил, что Армения рассчитывает на скорое урегулирование данного вопроса.
Он также отметил посреднические усилия партнёров Армении, которые «могут сыграть важную роль в этом процессе».
При этом Мирзоян не уточнил, какой именно ответ был получен от азербайджанской стороны.
23 ноября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован.