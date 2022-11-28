В МИД Армении сообщили, что Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору.

По его словам, армянская сторона получила ответ в воскресенье, 27 ноября.

«Так что обсуждения продолжаются», — цитирует его РИА Новости.

Мирзоян добавил, что Армения рассчитывает на скорое урегулирование данного вопроса.

Он также отметил посреднические усилия партнёров Армении, которые «могут сыграть важную роль в этом процессе».

При этом Мирзоян не уточнил, какой именно ответ был получен от азербайджанской стороны.

23 ноября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован.