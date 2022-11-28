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В МИД Армении сообщили, что Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору

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Глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору.
В МИД Армении сообщили, что Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору
  • Gettyimages.ru

По его словам, армянская сторона получила ответ в воскресенье, 27 ноября.

«Так что обсуждения продолжаются», — цитирует его РИА Новости.

Мирзоян добавил, что Армения рассчитывает на скорое урегулирование данного вопроса.

Он также отметил посреднические усилия партнёров Армении, которые «могут сыграть важную роль в этом процессе».

При этом Мирзоян не уточнил, какой именно ответ был получен от азербайджанской стороны.

23 ноября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован.

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