Адвокат сообщил, что в организме Саакашвили нашли мышьяк

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в СИЗО, найдены следы мышьяка, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Анализы ногтей пока не получали, они придут сегодня. Но по телефонному разговору выяснилось, что выявлено ещё одно вещество — мышьяк», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что экспертиза состояния здоровья Саакашвили и токсикологическое исследование были проведены иностранными экспертами, а также медработниками при аппарате омбудсмена Грузии.

Ранее Хачапуридзе сообщил, что у его клиента, возможно, более 30 заболеваний, включая деменцию и туберкулёз.