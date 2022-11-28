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Адвокат сообщил, что в организме Саакашвили нашли мышьяк

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В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в СИЗО, найдены следы мышьяка, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Адвокат сообщил, что в организме Саакашвили нашли мышьяк
  • РИА Новости

«Анализы ногтей пока не получали, они придут сегодня. Но по телефонному разговору выяснилось, что выявлено ещё одно вещество — мышьяк», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что экспертиза состояния здоровья Саакашвили и токсикологическое исследование были проведены иностранными экспертами, а также медработниками при аппарате омбудсмена Грузии.

Ранее Хачапуридзе сообщил, что у его клиента, возможно, более 30 заболеваний, включая деменцию и туберкулёз.

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