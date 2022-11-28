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Пасечник сообщил о скором возвращении 23 военных из ЛНР из плена

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о скором возвращении на родину из плена 23 военнослужащих из республики.
Пасечник сообщил о скором возвращении 23 военных из ЛНР из плена
  • РИА Новости

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал Пасечник в Telegram.

Он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных на территории Украины и свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций.

26 ноября Минобороны России сообщило, что девять российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в украинском плену, возвращены на родину.

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