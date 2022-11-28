Власти сообщили об отражении пяти атак украинских военных в Запорожской области

Украинские военные за последние четыре дня предприняли пять попыток атаковать позиции ВС России в Запорожской области, все они были подавлены. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

РИА Новости

«За четыре дня у нас было четыре или пять попыток контратак, попыток прорвать оборону и прочих вещей, все они были сразу сорваны, уничтожены, накрыты, и везде были потери боевиков, исчисляющиеся десятками безвозвратных», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Рогов добавил, что российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ. Ранее стало известно, что экипаж российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении.