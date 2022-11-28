В Киеве введены экстренные отключения электричества

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, сообщает украинская энергопоставляющая компания YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК).

«В Киеве по решению «Укрэнерго» вводятся экстренные отключения. Графики почасовых отключений не будут работать, пока ситуация не стабилизируется», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

23 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.

Ранее глава украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что в Киеве будут включать электричество на два-три часа.