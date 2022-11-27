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ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ заявил, что ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении.
ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении
  • РИА Новости

Как он отметил, ОДКБ, в частности, предложила отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию.

«В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении. А там меры разные: и политико-дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, — они в общем-то нашли поддержку у всех государств», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что лидерам стран ОДКБ не удалось достичь консолидированной оценки той ситуации, которая сложилась в регионе.

23 ноября Зась сообщил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован.

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